Настроить интернет магазин

$100
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки168 просмотров
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Добрый день!

Нужно настроить интернет магазин!

Платформа pestashop 1.6.0.9

Краткий план мероприятий!

1.Залить товар

2.Сделать скрипт до заливки нового

3.Скрипт обновления цен и остатков

4.Скрипт обновление товаров по распродажи

5.Мелочи по самому магазину!

Оплата по факту

Срок выполнения до 7 дней

Бюджет может обсуждаться

9 лет назад
MihaV82
Михаил 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
djtelega
Олег 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$90
4 дня
Сотрудничеством доволен! Проект долго тормозил из-за ограничений хостинга, пришлось переносить! ))) Вообщем Олегу, отдельное спасибо за терпение и помощь! Рекомендую и буду обращаться сам еще! Спасибо!
Сотрудничеством доволен и надеюсь на дальнейшее ;)
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