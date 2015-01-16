Небольшие правки в Virtuemart 2

Virtuemart 2, Joomla 2.5

на основе шаблона - https://demo.gavick.com/joomla25/storefront/

1.

корзина одностраничная - разработка gavick.com.

там есть поле для ввода количества и кнопка обновить количество в корзине.

вот когда ее жмешь — форма просит сначала заполнить все обязательные поля, а потом только соглашается обновить ко-во.

просьба - сделать, чтоб ко-во обновлялось без ввода обязательных полей.

2. есть фильтр cherry picker - фильтрует цены по basePrice, нужно добавить условие, если есть salesPrice. фильтровать по salesPrice, если нету, то по basePrice.