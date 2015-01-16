Импортировать товары в интернет магазин magento +настойка, дизайн

необходима помощь в экспорте товаров в мадженту из csv файла

1 некоторые товары это одежда там есть размеры и цвета ( Configurable Product )

2 фотки находятся на удаленном сервере ( либо вариант скачать и залить )

3 для заливки использовать модуль magmi возможно рассмотрю другие (платные) модули если в них есть преимущества

4 автоматическое создание категорий товаров, атрибутов ( если возможно ) и т д

5 есть вариант сотрудничества по настойке и дизайну магазина на основе мадженты ( возможно постоянное сотрудничество )