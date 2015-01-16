Импортировать товары в интернет магазин magento +настройка

Необходимо импортировать товары в интернет магазин ( magento) из csv файла

1 некоторые товары это одежда там есть размеры и цвета (Configurable Product)

2 фотки находятся на удаленном сервере (либо вариант скачать и залить)

3 для заливки использовать модуль magmi возможно рассмотрю другие (платные) модули если в них есть преимущества

4 автоматическое создание категорий товаров, атрибутов (если возможно) и т. д.

5 есть вариант сотрудничества по настойке и дизайну магазина на основе magento (возможно постоянное сотрудничество)