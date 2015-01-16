Нужно создать сайт по продаже ковриков для автомобиля, аналог http://3dsotra.ru/ но с каталогом, а не лэндинг понравился http://www.egrgroup.ru/ можно его взять за основу и поправить немного под коврики. Только на сайте должна быть реализована продажа с ...
Импортировать товары в интернет магазин magento +настройка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо импортировать товары в интернет магазин ( magento) из csv файла
1 некоторые товары это одежда там есть размеры и цвета (Configurable Product)
2 фотки находятся на удаленном сервере (либо вариант скачать и залить)
3 для заливки использовать модуль magmi возможно рассмотрю другие (платные) модули если в них есть преимущества
4 автоматическое создание категорий товаров, атрибутов (если возможно) и т. д.
5 есть вариант сотрудничества по настойке и дизайну магазина на основе magento (возможно постоянное сотрудничество)
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