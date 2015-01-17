Нужно создать сайт по продаже ковриков для автомобиля, аналог http://3dsotra.ru/ но с каталогом, а не лэндинг понравился http://www.egrgroup.ru/ можно его взять за основу и поправить немного под коврики. Только на сайте должна быть реализована продажа с ...
Донастройка магазина на базе wordpress но с платной темой и. магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Интересует донастройка сайта (интернет магазина) на wordpress. (Есть установлена тема платная (сейчас стоит порядка 60 USD + уже более-мене настроена) Но вылезли некоторые косяки и т.д.) Которые хотелось бы загладить - человек последний который настраивал - отморозился и исчез... Так что буду рад за помощь. Если интересует такая работа - разумеется за вознаграждение. Сообщите мне. В основном нужно поменять перевод c английского на русский (переврд корзины - адрес - доставка и т.д. - некоторые вкладки - которые идут на английском. Обновить тему - так-как вышло обновление. Ну и мелкие детали.
Тема bazar shop
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