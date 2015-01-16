Монотоварный интернет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок214 просмотров
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Необходимо создать одностраничный монотоварный интернет магазин с формой заказа, регистрацией и личным кабинетом с готового psd файла.

Объем необходимых работ:

1. Верстка основной страницы.

2. Верстка и программирование формы заказа.

Состоит из трех шагов:

шаг 1 – выбор товара (цвет, кол-во)

шаг 2 – параметры заказа (контактная информация, адрес доставки, способо оплаты)

шаг 3 – подтверждение заказа

3. Верстка и программирование формы регистрации и личного кабинета.

а) – создание аккаунта

б) – авторизация

в) – восстановление пароля

г) – личный кабинет

4. Добавление анимации.

Есть готовый дизайн в четко структурированном psd файле, так же есть пример анимации выполненый в Adobe EdgeAnimate

9 лет назад
Suric
43 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад