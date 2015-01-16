Нужно создать сайт по продаже ковриков для автомобиля, аналог http://3dsotra.ru/ но с каталогом, а не лэндинг понравился http://www.egrgroup.ru/ можно его взять за основу и поправить немного под коврики. Только на сайте должна быть реализована продажа с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать одностраничный монотоварный интернет магазин с формой заказа, регистрацией и личным кабинетом с готового psd файла.
Объем необходимых работ:
1. Верстка основной страницы.
2. Верстка и программирование формы заказа.
Состоит из трех шагов:
шаг 1 – выбор товара (цвет, кол-во)
шаг 2 – параметры заказа (контактная информация, адрес доставки, способо оплаты)
шаг 3 – подтверждение заказа
3. Верстка и программирование формы регистрации и личного кабинета.
а) – создание аккаунта
б) – авторизация
в) – восстановление пароля
г) – личный кабинет
4. Добавление анимации.
Есть готовый дизайн в четко структурированном psd файле, так же есть пример анимации выполненый в Adobe EdgeAnimate
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