Монотоварный интернет магазин

Нужно создать сайт по продаже ковриков для автомобиля, аналог http://3dsotra.ru/ но с каталогом, а не лэндинг понравился http://www.egrgroup.ru/ можно его взять за основу и поправить немного под коврики. Только на сайте должна быть реализована продажа с ...