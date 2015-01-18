Здравствуйте!

Нужно разработать не сложный сайт на Wordpress + Woocommerce.

Собственно что требуется:

-Верстка сайта (дизайн PSD предоставлю, дизайн в разработке предоставить скрины пока не могу)

-Натяжка на Wordpress

-Подключение платежной системы, оплата будет Курьером при доставке и картами Visa и Mastercard

По структуре и функционалу сайт будет похож на http://vacuum-shop.ru/

Прощу при отклике указывайте примерную цену и сроки.

Спасибо