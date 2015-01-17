Пополнение внутреннего счета

Virtuemart 2, Joomla 2.5 на основе шаблона - https://demo.gavick.com/joomla25/storefront/ 1. корзина одностраничная - разработка gavick.com. там есть поле для ввода количества и кнопка обновить количество в корзине. вот когда ее жмешь — форма просит сначала заполнить все обязательные поля, а ...