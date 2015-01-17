Пополнение внутреннего счета

$150
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Необходимо переделать пополнение Личного счета в магазине на Magento.

Сейчас пополнение происходит с помощью стороннего модуля через корзину, приходится оформлять/покупать виртуальный товар.

ТЗ прикрепляю

предлагать доступные способы оплат, они выводятся при оформлении заказа в через корзину

9 лет назад
frukt1
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад