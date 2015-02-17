Требуется специалист в Санкт-Петребурге с опытом работы с Goip шлюзами, Симбанками, Астериском, Сим сервером, СМС сервером и знанием PHP, SQL. примерно схема выглядит так: yadi.sk/i/TNnSXSZ83HrdHp Оплата сдельная, по этапная. Схема может быть ...
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