Требуется специалист в Санкт-Петребурге с опытом работы с Goip шлюзами, Симбанками, Астериском, Сим сервером, СМС сервером и знанием PHP, SQL. примерно схема выглядит так: yadi.sk/i/TNnSXSZ83HrdHp Оплата сдельная, по этапная. Схема может быть ...