Восстановить работу сайта

$300
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки225 просмотров
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Здравствуйте, ищем исполнителя для проведения комплекса работ.

Требуется восстановить работу сайта после перезда на новый сервер, на новый домен.

 Для это необходимо: 

 - переписать конфиги (Cassandra, Монго, Редис, Мемкеш, Сфинкс) для работы в Кластере

 - переиндексировать Сфинкс 

 - восстановить из Образа  Cassandra,  настроить и  запустить  в Кластере

 - Настроить Нджинкс, php (старые конфиги есть) 

 - найти и заменить название домена  в базах и скриптах.

Конечная цель запустить на новом домене, на новом сервере, проверить на работоспособность все важные функции сайта, должно все работать, на старом сервере все работало!

Centos,  mariadb, redis

Требования к исполнителю:

 Уверенные знания:

 -  Cassandra, SQL(mariadb), Mongo, Sphinx, Redis, Memcache

 -  php

 -  nginx

7 лет назад
frukt1
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад