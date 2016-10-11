Здравствуйте, ищем исполнителя для проведения комплекса работ.

Требуется восстановить работу сайта после перезда на новый сервер, на новый домен.

Для это необходимо:

- переписать конфиги (Cassandra, Монго, Редис, Мемкеш, Сфинкс) для работы в Кластере

- переиндексировать Сфинкс

- восстановить из Образа Cassandra, настроить и запустить в Кластере

- Настроить Нджинкс, php (старые конфиги есть)

- найти и заменить название домена в базах и скриптах.

Конечная цель запустить на новом домене, на новом сервере, проверить на работоспособность все важные функции сайта, должно все работать, на старом сервере все работало!

Centos, mariadb, redis

Требования к исполнителю:

Уверенные знания:

- Cassandra, SQL(mariadb), Mongo, Sphinx, Redis, Memcache

- php

- nginx