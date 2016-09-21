Скопировать сайт

Написан скрипт, который перебирает картинки и выводит только у которых подходящее разрешение. Скрипт со своей задачей справляется, но работает долго. Задача максимально увеличить загрузку страницы с подходящими картинками. [code] 'attachment', 'posts_per_page' => - 1, ); $prepare_attachments = get_posts($whole_args); //проходим ...
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