Скопировать сайт

$8
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки183 просмотра
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Скопировать веб-сайт, разложить файлы по папкам, сделать локальные линки, почистить код, упаковать в архив

7 лет назад
novostiv
Сергей 
67 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв