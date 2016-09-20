Лендинг для БАД

Написан скрипт, который перебирает картинки и выводит только у которых подходящее разрешение. Скрипт со своей задачей справляется, но работает долго. Задача максимально увеличить загрузку страницы с подходящими картинками. [code] 'attachment', 'posts_per_page' => - 1, ); $prepare_attachments = get_posts($whole_args); //проходим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать лендинг с отправкой заявок на мэйл.
Полный объем работы: компоновка контента, дизайн, верстка и отправка мэйла.
В заявках обязательно указывать цену и сроки.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
необходимо создать копию страницы https://kbp.aero/ru/ на другом сайте с другим дизайном и описаниемВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать мобильное приложение От нуля до запуска Сайт gorizont.com.ua Жду предложений с ценами СпасибоВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Научить меня устанавливать игры в мой сайт игровых автоматов, чтобы я потом сам себе мог это делать такие как microgaming, igrosoft, novomatic на сайт, и цена вопроса какая.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать парсер чтобы перенести информацию с одного сайта каталога компаний на другой. Ссылки на сайты предоставлю в личку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Изменить меню и поправить кнопку на CMS BitrixВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $25
0 блок - страница с продающим 4 видео 1 блок - боль клиента 2 блок - как все работает у нас 3 блок - почему именно мы 4 блок - снова боли клиента 5 блок - решение проблем с помощью ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть форма обратного звонка, она сейчас очень маленькая и для пользователя это не удобно. 1) Увеличить форму и ее поля 2)Заменить текст внутри формы на черный или близкий к нему цвет 3) Возможно вы мне сможете креатив ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нам нужно 1. Обновить движок. Сейчас Cs-cart 2.0 до 4,3 2. Перенести все товары, категории, статьи и новости сохранив их пути. 3. Наладить систему загрузки - выгрузки товаров (на рассмотрении) 4. Перенести все фильтры с привязками товаров. 5. реализовать ЧПУ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Ищу специалиста по WP для правок на сайте Vestast.ru К проекту прикрепляю 2 файла с ТЗ (основное ТЗ + дополнение). Сделать нужно на этой недели (выходные включительно). Оставляйте свои заявки и указывайте стоимость. Спасибо.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад