Ищу программиста по WordPress для правок по сайту Vestast.ru

Всем привет. Необходимо доработать интернет магазин. ТЗ скину кандидатам и ссылку на сайт. Начать нужно в ближайшее время. Исполнитель нужен ответственный и адекватный. Работа до полного утверждения и запуска магазина на хостинге. Просьба, не отписываться ...