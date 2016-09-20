Разработать плагин для учёта лицензий на софт (для cms ipb4)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать плагин или доработать уже существующий «commerce» для форумной cms IPB v4 (Invision Power Board 4 ), для учёта лицензий (ключей) пользователей. 

Примерный функционал: 

  • Административная часть: добавление новой лицензии, ключей, список лицензий, список транзакций и несколько других функций.
  • Пользовательская часть: отображение информации о лицензии, возможность продление подписки (подключить API двух платёжных систем).
Подробное ТЗ – кандидату. Бюджет по договорёности.
7 лет назад
seohero
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка проекта интернет магазина на опен карт 2,0

    Всем привет. Необходимо доработать интернет магазин. ТЗ скину кандидатам и ссылку на сайт.   Начать нужно в ближайшее время.   Исполнитель нужен ответственный и адекватный.  Работа до полного утверждения и запуска магазина на хостинге.  Просьба, не отписываться ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Теги к товарам интернет-магазина

    Магазин: http://you2print.ru , задача - добавить к товарам теги. Всего около 5000 товаров, постоянно добавляем сейчас. Укажите цену за 500 товаров обработанных. Формат от вас такой нужен, таблица: код товара1; тег1 код товара1; тег2 код товара1; тег3 и т.д. код товара2; ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Битрикс

    Сайт eslidoma.net 1.      Поиск, вместо района сделать метро 2.      Переименовать фильтр в поиск по параметрам 3.      В поиске и в добавлении объединить поля « пешкоми транспортом до метро» в одну выпадающую менюшку 4.      На странице с подробным описанием квартиры:увеличить окно карты так чтобы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание макета страницы cs-cart

    Необходимо создать макет страницы на движке cs-cart по прототипу [code]Прототип [/code], а также реализовать возможность входа/регистрации по номеру телефона. Шаблон базовый cs-cart.  Без предоплаты, т.к. много жуликов. Есть материал, оплачиваю...  Уважаемые исполнители, при заявке указывайте стоимость

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Починить форму обратной связи, WP.

    Необходимо починить форму заявки с сайта. Сайт в ПМ сообщу. В данный момент на сайте все работает корректно (заявка вроде генерится, выводится success page), однако до почты целевой заявка не доходит.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Друпал

    Имеется 5 сайтов на друпал. У всех однотипная проблема с фотографиями (миниатюра и фото в тексте статей). Фотографии не отображаются (или только миниатюра не отображается, или только фото в тексте, или и там и там). ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад