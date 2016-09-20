Доработка сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки121 просмотр
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Сайт eslidoma.net

1.      Поиск, вместо района сделать метро

2.      Переименовать фильтр в поиск по параметрам

3.      В поиске и в добавлении объединить поля « пешкоми транспортом до метро» в одну выпадающую менюшку

4.      На странице с подробным описанием квартиры:увеличить окно карты так чтобы бегунок не перекрывался,

5.      Добавление квартир: необязательные поля (номердоговора, район) удаленность от метро изменить на выбор пешком или транспортом,

время оставить, вкладки анонс и подробно объединить или как то автоматизировать

7 лет назад
Chemberlen
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад