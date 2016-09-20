Доработка сайта на Битрикс

Сайт eslidoma.net

1. Поиск, вместо района сделать метро

2. Переименовать фильтр в поиск по параметрам

3. В поиске и в добавлении объединить поля « пешкоми транспортом до метро» в одну выпадающую менюшку

4. На странице с подробным описанием квартиры:увеличить окно карты так чтобы бегунок не перекрывался,

5. Добавление квартир: необязательные поля (номердоговора, район) удаленность от метро изменить на выбор пешком или транспортом,

время оставить, вкладки анонс и подробно объединить или как то автоматизировать