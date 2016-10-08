Сделать простой сайт

Необходимо настроить магазин на virtuemart3. 1. в админке в списке товаров сделать возможность менять цены и остатки товара 2. Настроить нормальное отображение корзины с минимумом лишних полей 3. При оформлении заказа должно спрашиваться только ФИО Индекс, адрес достваки, ...
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Сделать сайт-визитку (титульная страница + контакты + фотогалерея товаров). Сроки очень сжатые. Макеты есть готовые в eps.
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