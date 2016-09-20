Имеется 5 сайтов на друпал. У всех однотипная проблема с фотографиями (миниатюра и фото в тексте статей). Фотографии не отображаются (или только миниатюра не отображается, или только фото в тексте, или и там и там). Визуально это выглядит так:

Миниатюра: http://clip2net.com/s/3Cpay8n при редактировании так выглядит http://clip2net.com/s/3CpaARp Фото в тексте: http://clip2net.com/s/3CpayCn при редактировании так выглядит http://clip2net.com/s/3CpaBKx Необходимо все эти проблемы с отображением фотографий исправить (чтобы они и в старых публикациях появились, и при публикации новых статей проблем с фото не было). (На одном из этих 5 сайтов прикрутили вордпрессовскую панельку, нужно вернуть родную друпальную или в просто в данную вордпрессовскую поставить кнопку для загрузки фото в текст – чтобы фото можно было загружать)

В предложениях сразу называйте время выполнения работы.

Спасибо.