Необходимо настроить магазин на virtuemart3. 1. в админке в списке товаров сделать возможность менять цены и остатки товара 2. Настроить нормальное отображение корзины с минимумом лишних полей 3. При оформлении заказа должно спрашиваться только ФИО Индекс, адрес достваки, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется 5 сайтов на друпал. У всех однотипная проблема с фотографиями (миниатюра и фото в тексте статей). Фотографии не отображаются (или только миниатюра не отображается, или только фото в тексте, или и там и там). Визуально это выглядит так:
Миниатюра: http://clip2net.com/s/3Cpay8n при редактировании так выглядит http://clip2net.com/s/3CpaARp Фото в тексте: http://clip2net.com/s/3CpayCn при редактировании так выглядит http://clip2net.com/s/3CpaBKx Необходимо все эти проблемы с отображением фотографий исправить (чтобы они и в старых публикациях появились, и при публикации новых статей проблем с фото не было). (На одном из этих 5 сайтов прикрутили вордпрессовскую панельку, нужно вернуть родную друпальную или в просто в данную вордпрессовскую поставить кнопку для загрузки фото в текст – чтобы фото можно было загружать)
В предложениях сразу называйте время выполнения работы.
Спасибо.
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