Сайт http://h-vk.ru/

1. Доработка шапки сайта

• Вариант подписей-пояснений к ссылкам меню в виде подсказки, всплывающей при наведении курсора.

• Ссылки на вход в личный кабинет, сравнение – при реализации данных модулей.

2. Выпадающее меню каталога

• Подкатегории в меню – якорные ссылки на соответствующие места страниц существующего каталога.

3. Привязка верхнего меню к верхнему срезу экрана при прокрутке страницы

4. Модуль «Обратный звонок»

5. Поиск по каталогу

• Автозаполнение и поисковыми подсказками, соответствующими запросу

• Учёт опечаток, орфографических ошибок

6. На странице каталога http://h-vk.ru/catalog/

нужно отобразить подкатегории (якорные ссылки).

7. На странице категории нужен фильтр «Сортировка по цене»

8. На странице категории в блоке ссылок «Весь ассортимент» при клике на категорию должен раскрываться список подкатегории.

9. Модальное окно, открывающееся после добавление товара в корзину (нажатия кнопки «Купить»)

Содержание:

Товар добавлен в корзину! Вы можете

оформить заказ (ссылка на корзину)

или заказать в 1 клик (поле «Ваш телефон», после нажатие на кнопку «Отправить» – сообщение «Ваша заявка принята! Мы свяжемся с Вами для уточнения деталей». На почту компании приходит заявка именно на тот товар, с которого она была отправлена).

или продолжить покупки.

10. На странице товара разместить модули:

• " Похожие товары " -

• "С этим товаров покупают"

• "Комплект товаров" (покупка комплекта товаров со скидкой)

11. На страницу товара «Модуль оценка» (указание количества голосов).

12. Модуль «Сравнение товаров», добавление ссылки к товарам на страницу категории и на страницы товаров. Параметры сравнения:

• Наименование

• Цена

• Фото

• Состав

• Пищевая ценность

Кнопки «Удалить из сравнения» и «Купить»

Звезды оценки

13. Личный кабинет

• Пароль от аккаунта генерируется автоматически и высылается после оформления заказа

• Для авторизованных пользователей поля форм автоматически заполняются известными данными из профиля

• Восстановление пароля

• Содержит Таблицу с перечнем заказов (Товар (ссылка), № заказа, Время создания, Сумма заказа)

В дальнейшем, возможно, в личном кабинете будут фиксироваться баллы за покупки.

14. Доработка страницы товара

• Удаление отвлекающих элементов (блоки «Рецепты», «Диеты», «Советы»)

• Изменение компоновки (см. скриншот)

Аванс за работы я не оплачиваю, потому что я научен горьким опытом и хочу пожалеть свои нервные клетки и кормиться "завтра"ками.