Сможет ли кто определить URL файл YML (xml от яндекс маркета). Сайты для которых нужно это сделать напишу лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://h-vk.ru/
1. Доработка шапки сайта
• Вариант подписей-пояснений к ссылкам меню в виде подсказки, всплывающей при наведении курсора.
• Ссылки на вход в личный кабинет, сравнение – при реализации данных модулей.
2. Выпадающее меню каталога
• Подкатегории в меню – якорные ссылки на соответствующие места страниц существующего каталога.
3. Привязка верхнего меню к верхнему срезу экрана при прокрутке страницы
4. Модуль «Обратный звонок»
5. Поиск по каталогу
• Автозаполнение и поисковыми подсказками, соответствующими запросу
• Учёт опечаток, орфографических ошибок
6. На странице каталога http://h-vk.ru/catalog/
нужно отобразить подкатегории (якорные ссылки).
7. На странице категории нужен фильтр «Сортировка по цене»
8. На странице категории в блоке ссылок «Весь ассортимент» при клике на категорию должен раскрываться список подкатегории.
9. Модальное окно, открывающееся после добавление товара в корзину (нажатия кнопки «Купить»)
Содержание:
Товар добавлен в корзину! Вы можете
оформить заказ (ссылка на корзину)
или заказать в 1 клик (поле «Ваш телефон», после нажатие на кнопку «Отправить» – сообщение «Ваша заявка принята! Мы свяжемся с Вами для уточнения деталей». На почту компании приходит заявка именно на тот товар, с которого она была отправлена).
или продолжить покупки.
10. На странице товара разместить модули:
• " Похожие товары " -
• "С этим товаров покупают"
• "Комплект товаров" (покупка комплекта товаров со скидкой)
11. На страницу товара «Модуль оценка» (указание количества голосов).
12. Модуль «Сравнение товаров», добавление ссылки к товарам на страницу категории и на страницы товаров. Параметры сравнения:
• Наименование
• Цена
• Фото
• Состав
• Пищевая ценность
Кнопки «Удалить из сравнения» и «Купить»
Звезды оценки
13. Личный кабинет
• Пароль от аккаунта генерируется автоматически и высылается после оформления заказа
• Для авторизованных пользователей поля форм автоматически заполняются известными данными из профиля
• Восстановление пароля
• Содержит Таблицу с перечнем заказов (Товар (ссылка), № заказа, Время создания, Сумма заказа)
В дальнейшем, возможно, в личном кабинете будут фиксироваться баллы за покупки.
14. Доработка страницы товара
• Удаление отвлекающих элементов (блоки «Рецепты», «Диеты», «Советы»)
• Изменение компоновки (см. скриншот)
Аванс за работы я не оплачиваю, потому что я научен горьким опытом и хочу пожалеть свои нервные клетки и кормиться "завтра"ками.
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