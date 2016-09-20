Yii 2.0

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок189 просмотров
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Сайт http://h-vk.ru/ 

1. Доработка шапки сайта  

• Вариант подписей-пояснений к ссылкам меню в виде подсказки, всплывающей при наведении курсора. 

• Ссылки на вход в личный кабинет, сравнение – при реализации данных модулей. 

2. Выпадающее меню каталога 

• Подкатегории в меню – якорные ссылки на соответствующие места страниц существующего каталога. 

3. Привязка верхнего меню  к верхнему срезу экрана при прокрутке страницы 

4. Модуль «Обратный звонок» 

5. Поиск по каталогу 

• Автозаполнение и  поисковыми подсказками, соответствующими запросу 

• Учёт опечаток, орфографических ошибок 

6. На странице каталога  http://h-vk.ru/catalog/

 нужно отобразить подкатегории (якорные ссылки). 

7. На странице категории нужен фильтр «Сортировка по цене» 

8. На странице категории в блоке ссылок «Весь ассортимент» при клике на категорию должен раскрываться список подкатегории. 

9. Модальное окно, открывающееся после добавление товара в корзину (нажатия кнопки «Купить») 

Содержание: 

Товар добавлен в корзину! Вы можете  

оформить заказ (ссылка на корзину)  

или заказать в 1 клик (поле «Ваш телефон», после нажатие на кнопку «Отправить» – сообщение «Ваша заявка принята! Мы свяжемся с Вами для уточнения деталей». На почту компании приходит заявка именно на тот товар, с которого она была отправлена).  

или продолжить покупки. 

10. На странице товара разместить модули:  

• " Похожие товары " - 

• "С этим товаров покупают"  

• "Комплект товаров" (покупка комплекта товаров со скидкой) 

11. На страницу товара «Модуль оценка» (указание количества голосов). 

12. Модуль «Сравнение товаров», добавление ссылки к товарам на страницу категории и на страницы товаров. Параметры сравнения: 

• Наименование 

• Цена 

• Фото 

• Состав 

• Пищевая ценность 

Кнопки «Удалить из сравнения» и «Купить» 

Звезды оценки 

13. Личный кабинет   

• Пароль от аккаунта генерируется автоматически и высылается после оформления заказа 

• Для авторизованных пользователей поля форм автоматически заполняются известными данными из профиля 

• Восстановление пароля 

• Содержит Таблицу с перечнем заказов (Товар (ссылка), № заказа, Время создания, Сумма заказа) 

В дальнейшем, возможно, в личном кабинете будут фиксироваться баллы за покупки.  

14. Доработка страницы товара  

• Удаление отвлекающих элементов (блоки «Рецепты», «Диеты», «Советы») 

• Изменение компоновки (см. скриншот)

Аванс за работы я не оплачиваю, потому что я научен горьким опытом и хочу пожалеть свои нервные клетки и кормиться "завтра"ками.

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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