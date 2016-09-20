Доработать функционал wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка164 просмотра
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Собственно был проект https://www.weblancer.net/projects/779383.html

Исполнитель не справился.

Нужно в кратчайшие сроки доделать.

Вот то, что есть http://ph601054-150920162322036.www12.pagehost.ru

Макет и тз прилагаю.

Сразу в зявке сроки и цену пишите.

WordPress
7 лет назад
igor_bcm
Игорь 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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