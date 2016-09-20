Доработать функционал wordpress

тут есть http://www.extra-mir.ru/celiteli/ каталог, разбитый по рубрикам и городам. требуется спарсить его в csv. по фото - взять 1 фото у каждого (основную) и обрезать на автомате снизу 95 пикселей у всех (вырезать лого), остальные фото не ...