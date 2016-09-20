Cайт wordpress исправление ошибок, доработка оформления заказа

Добрый день.

Клиент обратился с просьбой исправить ряд ошибок на сайте, а также добавить способ оплаты при условии доставки (самовывоз)

сайт http://legendamarket.ru/

Конкретные ошибки для исправления

1. при добавлении товара со страниц (главная, каталог) в корзину, товар добавляется, но при переходе непосредственно в корзину для дальнейшего оформления заказа, товар из корзины удаляется.

Необходимо: восстановить возможность добавлять товар в корзину с любой страницы сайта предоставляющей такую возможность и произвести дальнейшее оформление заказа.

2. При совершении заказа с сайта, не проходят уведомления на адрес администратора сайта.

Необходимо настроить уведомление письмом на адрес [email protected]

3. Добавить способ оплаты: "Наличными или картой при получении" при условии доставки "самовывоз"

Требуется оценка стоимости данных работ и сроки реализации.