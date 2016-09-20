Добрый день! Имеется сайт https://www.d31a754f242cfdf1ea67f1282b2d02c4.mararus.com/en задача парсить название события и коэффициенты. Но самое главное не это, важно данные обрабатывать. То есть измерять динамику изменения коэффициентов. Пример: парсер сканирует сайт каждый час, при появлении событий о которых ему ...
Cайт wordpress исправление ошибок, доработка оформления заказа
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Добрый день.
Клиент обратился с просьбой исправить ряд ошибок на сайте, а также добавить способ оплаты при условии доставки (самовывоз)
Конкретные ошибки для исправления
1. при добавлении товара со страниц (главная, каталог) в корзину, товар добавляется, но при переходе непосредственно в корзину для дальнейшего оформления заказа, товар из корзины удаляется.
Необходимо: восстановить возможность добавлять товар в корзину с любой страницы сайта предоставляющей такую возможность и произвести дальнейшее оформление заказа.
2. При совершении заказа с сайта, не проходят уведомления на адрес администратора сайта.
Необходимо настроить уведомление письмом на адрес [email protected]
3. Добавить способ оплаты: "Наличными или картой при получении" при условии доставки "самовывоз"
Требуется оценка стоимости данных работ и сроки реализации.
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