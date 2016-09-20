Парсер Букмекерской биржи, с логикой.

Добрый день!

Имеется сайт https://www.d31a754f242cfdf1ea67f1282b2d02c4.mararus.com/en задача парсить название события и коэффициенты. Но самое главное не это, важно данные обрабатывать. То есть измерять динамику изменения коэффициентов. Пример: парсер сканирует сайт каждый час, при появлении событий о которых ему ничего не известно (новых или какие он не парсил раньше) происходит Запись в базу, далее при каждом сканировании парсер проверяет изменения коэффициента насколько процентов он изменился от первоначального в меньшую или большую сторону. Как выводить: вывод на отдельной странице где показать название события, кф сначала, кф текущий, изменение кф в процентах от первоначального. На отдельной ссылке выводить самые сильные изменения, с разницей от 30%. Название события это команды или название игроков, кф - это числа которые меняются. Нужен опытный, самостоятельный исполнитель. Сюсюкаться не будем, если все сделаете хорошо, сразу дадим ещё один сайт по этой же работе. Предпочтительно php + MySQL. Заявки отправляйте конкретно, если видите картину по быстрой, профессиональной реализации и готовы начать прямо сейчас.