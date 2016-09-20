Оптимизировать работу скрипта, добавить 2 модуля

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо оптимизировать работу скрипта по примеру конкурента, отдельно добавить 1 модуль для сайта

Требуются знания PHP, Mysql, Js, Node.Js

7 лет назад
SeoproS
42 годаМальта
8 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Frontend разработчик на удаленную работу

    Требуется frontend девелопер на удаленную работу, со знанием популярных фреймворков Angular либо React.  Задача: сверстать и разработать frontend часть проекта.   ฺBackend часть уже написана это REST API. Есть дизайн, но верстки нет.  Части проекта: Пользователи 2-х типов : ученики, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Спарсить данные с форума в csv

    Добрый день  С форума нужно спарсить данные в csv файлик,для последующей обработки, интересуют столбцы  ссылка на профиль, город, группа, активность  [url=http://prntscr.com/cjye70]prntscr.com/cjye70[/url]  Просьба сориентировать по цене

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг контента сайта

    тут есть http://www.extra-mir.ru/celiteli/ каталог, разбитый по рубрикам и городам. требуется спарсить его в csv. по фото - взять 1 фото у каждого (основную) и обрезать на автомате снизу 95 пикселей у всех (вырезать лого), остальные фото не ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать тизерную сеть

    Необходимо сделать тизерную сеть, аналог directadvert.ru Сеть должна делиться на 2 тематики сайтов (строгой и развлекательной). Можно предлагать какие то готовые варианты с открытым кодом и с доработкой с Вашей стороны. Но предпочтение относится к тем кто готов ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать фильтр на wp

    Фильтры реализованы внутри wordpress-темы. Нужно сделать возможность выбирать несколько строк в выпадающем списке. Как сейчас реализовано: [url=http://image.prntscr.com/image/c13338614aa94dc69103b7a3f6afdb41.png]http://image.prntscr.com/image/c13338614aa94dc69103b7a3f6afdb41.png[/url] Как надо сделать: [url=http://image.prntscr.com/image/e338e9c5c3904c0c87b9a181fda389df.png]http://image.prntscr.com/image/e338e9c5c3904c0c87b9a181fda389df.png[/url]

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP-программист удалённо

    $700

    В активно развивающийся онлайн сервис для вебмастеров требуется удалённый PHP-разработчик. Много интересных задач, гибкий график, работа в активно развивающимся стартапе.  Требования к кандидату:  -- Отличное знание PHP;  -- Опыт работы с Yii – большой плюс;  -- HTML, CSS и ...

    PHP
    Веб-программирование61 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер почты с директа, дубль гиса

    Требуется автоматизация сбора контактных данных с компаний которые рекламируются в яндекс директ, по заданным запросам и гео таргетингу. Также необходим сбор e-mail адресов с фирм зарегистрированных в дубль гис, желательно с разделением на разделы.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется натянуть html на вордпрессе

    $30

    Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна. Подобрать плагины, если это требуется по функционалу. Все прикрутить и настроить, чтобы все работало. Описание самых сложных мометов функционала: 1. В меню кафе ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад