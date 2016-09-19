PHP-программист удалённо

В активно развивающийся онлайн сервис для вебмастеров требуется удалённый PHP-разработчик. Много интересных задач, гибкий график, работа в активно развивающимся стартапе.

Требования к кандидату:

-- Отличное знание PHP;

-- Опыт работы с Yii – большой плюс;

-- HTML, CSS и JavaScript (jQuery);

-- Умение разбираться с чужим кодом (качественным);

Условия и оплата:

-- Удаленная работа, полная занятость, не менее 8 часов в сутки;

-- Кандидат должен быть готов работать только с нашими проектами, без подработок на стороне;

-- После испытательного срока – ежемесячный оклад от 50 000рублей + перспективы в зависимости от уровня знаний и занятости.