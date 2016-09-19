Нужна помощь по сайту на битриксе

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Задача: на сайт parkerhose.ru есть загрузка товаров через скрипт, не все загружается правильно и правильно отображается.

1.      http://parkerhose.ru/catalog/fitingi_push-lok_seriya_82/fitingi_push-lok_seriya_82-din__metricheskie_9c/

текст пролился не весь, обрезался в файле заливки, файл приложил № 1 – «din метрические9с»

 

2.      http://parkerhose.ru/catalog/rukava_parlock/rukava_parlock-h31/

нет второго описания, перепроливалне помогло – файл приложил № 2

 

3.      http://parkerhose.ru/catalog/flancevye_krepleniya_sae/не подцепились фото, вообще полностью на весь этот раздел http://parkerhose.ru/catalog/flancevye_krepleniya_sae/

 

4.      http://parkerhose.ru/catalog/seriya_25sf/seriya_25sf-nippeli_-_bez_klapana/  -  незалились торговые предложения файл приложил № 3

7 лет назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
33 минуты назад