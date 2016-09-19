Нужна помощь по сайту на битриксе

Задача: на сайт parkerhose.ru есть загрузка товаров через скрипт, не все загружается правильно и правильно отображается.

1. http://parkerhose.ru/catalog/fitingi_push-lok_seriya_82/fitingi_push-lok_seriya_82-din__metricheskie_9c/

текст пролился не весь, обрезался в файле заливки, файл приложил № 1 – «din метрические9с»

2. http://parkerhose.ru/catalog/rukava_parlock/rukava_parlock-h31/

нет второго описания, перепроливалне помогло – файл приложил № 2

3. http://parkerhose.ru/catalog/flancevye_krepleniya_sae/не подцепились фото, вообще полностью на весь этот раздел http://parkerhose.ru/catalog/flancevye_krepleniya_sae/

4. http://parkerhose.ru/catalog/seriya_25sf/seriya_25sf-nippeli_-_bez_klapana/ - незалились торговые предложения файл приложил № 3