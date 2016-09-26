Xml подключение

Предложения из области фантастики не предлагать. Распишите стоимость и

кол-во потраченных часов.

Подключение шлюза Генерация посадочных страниц подробно в тз

Дизайн посадочной страницы примерный,

не копия, примеры вышлю.

Написанный сайт должен быть адаптированный к мобильным устройствам.

Без ошибок в сервис проверки CSS от W3C выполнены требования

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Скорость загрузки настроить, используем VPS

Написать модуль: За базу берем аналог по функционалу

сайт вышлю (рабочий поиск туров и горящих

туров) страницы оплаты и выбора, учет оплаты

через партнера (проще подключение и

настройка) Подключено: XML поиска туров XML поиска горящих туров XML отелей Документация по шлюзам доступна по

следующей ссылке:вышлю Доработки Посадочные страницы: примеры вышлю по направлениям город страна по туроператорам далее страницы с учетом направлений и

оператора

по городу вылета и курорту назначения (пример туры Москва-Паттая);

по отелям; пример вышлю Страницы по отелям нужны для вылетов

из всех городов к примеру туры в Ларису

из Москвы, туры в Ларису из Казани так же горящие туры, так же дешевые

туры, полный список ниже

по поисковым запросам: праздники, времена года,

раннее бронирование, горящие туры, по направлениям (город, страна); по городу вылета и курорту

назначения (пример туры Москва-Паттая); по отелям; дешевые туры: по направлениям (город, страна); по городу вылета и курорту

назначения (пример туры Москва-Паттая); по отелям; туроператорам

На посадочных страницах разместить: поисковую форму. Фильтр по категории отеля,

графики, статистику цен, отелей по направлениям соседние отели

город страна курорт Выбор валюты (учитывая геолокацию) Текст (через настройки добавляется

к каждой странице отдельно.) Прочую информацию: Погода на основе XML любой системы Расстояние на карте Google между двумя

точками (город выбранный в геолокации

и пункт назначения) фотографии (подгружаются по XML там

же где и тексты)

Мета теги (редактируемые, тексты скажем дополнительно, так же обязательно

возможность редактирования ) пример :

Туры из Москвы в Паттаю, цена, отель

Marriot/ Тут меняются слова: город вылета,

отель зависят от геоположения запроса Требования ко всем метаданным и

микрозазметки Title SEF URL Keywords Description Комментарии Микроразметка Геолокация Все разделы сайта представлены для

конкретного региона входа В шапке выбор региона из списка городов

вылета если определился неверный.

Сохраняется в cookie на год. В посадочных страницах на формах и во

всех данных сразу будет подставляться

город вылета и валюта страны. Дополнительно Кнопки шаринга в соц. сети и Email подписка на новости сайта. Сбор отзывов от пользователей. PUSH уведомления Личный кабинет, создается автоматом

при заказе тура, пароль отправляем на

почту, запоминает по кешу, отображаем

заказы (подробности цены) храним данные

туристов, при авторизации и выборе тура

внесенные ранее данные туристов и

паспортов вносим автоматом и предлагаем

проверить Пример ЛК вышлю (простой) Sitemap Robots.txt

Структура сайта 1. Главная страница, посадочные страницы Функционал и работы 1. Управление посадочными страницами 2. Интеграция по XML 3. Интеграция с любым погодным сервисом

имеющим API 4. Управление справочниками (Страны,

Города и прочее) 5. Вывод посадочных страниц 6. Геолокация 1. Простановка города вылета и валюты

отображение в соответствии с точкой

входа. 2. Информация на странице отображается

в соответствии с точкой входа, если в

заданном регионе нет предложений, то

вывод предложений из ближайшего города.

Пример зашли с города Муром, выводим

предложения из Владимира, Нижнего

Новгорода, Москвы. Радиус примерно

500-1000 км. Для таких посетителей отображаем

вылеты из разных городов. Для посетителей

к примеру с Москвы — вылеты с Москвы 7. Расчет расстояния на карте Google вывод

отелей 8. Микроразметка 9. Редактирование мета-информации для

всех страниц по категориям

10. Комментарии и отзывы посетителей (опубликование после модерации) 11. Подписка на новости сайта PUSH

уведомления, отдельно по эл. Почте 12. Robots.txt 13. Генерация sitemap.xml 14. Переменные в тексте редактируемые

(Заголовки, изменения как основного

текста, так и направлений, пример:

Продажа туров из Москвы в Таиланд) 15. Установка SSL сертификата 16. настроенная скорость загрузки сайта,

максимально возможная учитывая

возможности сервера Все страницы второго уровня: пример для запросов (горящие туры,

новогодние туры, туроператор, раннее

бронирование, дешевые туры) сайт.ru/страна (пример: горящие туры в

Турцию, Новогодние туры в Турцию, Тез

тур ты в Турцию, Раннее бронирование

туров в Турцию, Дешевые туры в Турцию) далее так же: сайт.ru/курорт сайт.ru/страна-название отеля На страницах пример вышлю Поиск с уже внесенными данными город

вылета (в зависимости от гео) страна

назначения, даты состав зависят от

минимальной цены которую дает по xml на

месяц Календарь низких цен (для страниц по

странам минимальные цены) (для страниц

по отелям по датам заезда на три месяца

вперед, так же предлагаем просмотр

месяца, если дальше то двигаем) Предложения по отелям так же с описанием,

фото, ценой, отзывами фильтр отображаемых предложений (справа

категория отеля, питание и прочее) как (пример вышлю) ниже ссылки по месяцам и временам года

Кипр по месяцам курорты, туры в другие страны внизу ниже так же форма подписки берем с

сайт.com коды дам дополнительно (нужны

размеры) Вопросы с ответами: 1. Какие из блоков на главной

https://сайт.travel/ должны остаться на нашем

проекте? все 2. Какие из страниц(разделов)

https://сайт.travel/ должны остаться на нашем

проекте? разделы как тут http://сайт.ru/sitemap.xml карта сайта должна обновляться автоматом

(зависит от изменения цен на отели,

курорты)

3. Для интеграции с погодным сервисом можно рассматривать только бесплатные

варианты? да 4. На какие страны будет рассчитан

сервис? все откуда есть вылеты Россия, Украина,

Казахстан и прочие что дает турвизор 5. Нужна ли поддержка мультиязычности

при запуске проекта? В будущем? да, можем не сразу, отображение и выбор

валюты сразу 6. Нужно редактировать только мета-теги?

тексты, в текстах автоматом меняется Москва- Паттая и прочее, тексты дам

позже (вместе с заголовками, метаданными) 7. Редактирование через админку? Да или по ftp Сайт будет не на джумле. Речь идет

пока про просто админку. Сайт на php 8. К каким сущностям сайта должны быть

доступны комментарии?

страницы с отелями 9. Какие поля нужны для комментария?

комментарии тоже по отелям Я имел ввиду какие поля нужны - Имя?

Адрес электронной почты? Город? Аватар? Имя почта достаточно 10. Нужна ли аутентификация через

какой-либо сервис или соц. сеть для

добавления комментария? желательно 11. Нужно ли пре/пост модерирование

комментариев? да, можно через админку 12. Какие сущности можно шарить в соц.

Сети? Какие имено соц. сети(твитер, вк,

ок, фб) или что-то еще? достаточно перечисленных 13. У нас есть подписка по эл. Почте на

новости - нужен ли отдельный раздел на

сайте с новостями? да, подписка нужна Я спрашиваю про другое. Нужно ли

делать на сайте раздел “Новости”? нет, не нужно вместо новостей, страница

горящие туры, что дает xml 14. Нужно ли делать отправку новостей

тем кто подписался из админки или будет

использоваться какая-то сторонняя

служба для этого? сотрудникам? нет не нужно Вот через подписку собрали мы адреса

электронной почты. Как по ним будет

происходит отправки новостей? Рассмотрим любой бесплатный вариант 15. Надо ли делать управление robots.txt из

админки? необязательно 16. Надо ли делать настройку генерации

sitemap.xml из админки? необязательно 17. Нужно ли пре/пост модерирование

отзывов? да, нужно 18. Откуда брать “графики, статистику

цен” для посадочных страниц? турвизор дает данные, из них 19. Нужно ли делать разные права доступа

в админке? думаю не нужно

какой погодный сервис? геолокация? кеш включен, сколько хранится? Погодный сервис - рассмотрим любой

бесплатный вариант Геолокация http://сайт.ru/ - вот например

свежая база, которую можно использовать Кеш включен, время - настраивается

обновление карты сайта, зависит от изменения цен

структура сайта как http://сайт.ru/cyprus карта http://сайт.ru/sitemap.xml

настроенная скорость загрузки сайта, максимально возможная учитывая

возможности сервера

дизайн примерно Берите за основу https://travel.сайт.ru/

Дизайн примерный, копируем основное Под города вылетов отдельный раздел

например Екатеренбург будет отдельный

раздел как я понимаю с указанием названия

города в урл да, например Москва - Таиланд, Пермь -

Таиланд и так для каждой страны и города

вылета либо, можно чтобы сайт понимал откуда

зашли и показывал актуальную инфу. как

лучше? Лучше что бы определял город и

автоматически заполнял часть полей в

форме можно как тут с Москвы просто сайт.ru с Сургута

http://surgut.сайт.ru/ и так по всем городам Список городов: Россия:

Белорусь:

Казахстан

Украина

Латвия

Литва Киргизия

соответственно для каждого города вылета туры по каждой стране в курорт, отель,

горящие туры, по туроператорам, в общем

то что в ТЗ

пример страниц по операторам http://сайт.ru/rating инфу по операторам тексты дам позже

на всех страницах редактируемые внутренние ссылки на страны, ссылки

внутренние с alt title список с кем работаем (так же вывод

предложений и скидки настраиваются из

ЛК сайт как сейчас):

В ответ затраченное время на каждую из задачу, стоимость часа работы, жду

предложений, тз с ссылками вышлю дополнительно