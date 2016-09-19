Доработка сайта на symfony

$70
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки184 просмотра
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replaywheel.ru/en/ была реализована версия АНГЛ языка для сайта.   

1. Переведено не все.  

- replaywheel.ru/en/buyers вот такие огрехи.  

2. В админке пропал список страниц.  

- В админке нет списка страниц и модулей для АНГЛ версии сайта.  

3. В галерее АНГЛ версии replaywheel.ru/en/gallery нужно показать данные из РУС версии replaywheel.ru/gallery  

4. Раздел сайта с каталогом и фильтром по коммерческому транспорту replaywheel.ru/en/comerci... не переден.   

Задание:  

1. Починить админку в РУС версии. Чтобы был список страниц .  

2. Доделать админку АНГ версии. Чтобы все переводы можно было править из админки. Сейчас есть только несколько прямых ссылок.   

3. Сделать отображение фото в галерее АНГ версии  

4. Сделать перевод replaywheel.ru/en/comerci... раздела каталога с фильтром и его внутренних частей replaywheel.ru/commercial... replaywheel.ru/commercial... по типу основного каталога. 

Предоплату не даем! Можно поэтапно! Или делаете на вашем сервере и заливаете после оплаты. 

От исполнителя нужно: 

1. срок 

2. стоимость 

3. Готов ли работать без предоплаты  

4. Есть ли опыт с этой CMS

7 лет назад
cda_cda
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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