Доработка сайта на symfony

replaywheel.ru/en/ была реализована версия АНГЛ языка для сайта.

1. Переведено не все.

- replaywheel.ru/en/buyers вот такие огрехи.

2. В админке пропал список страниц.

- В админке нет списка страниц и модулей для АНГЛ версии сайта.

3. В галерее АНГЛ версии replaywheel.ru/en/gallery нужно показать данные из РУС версии replaywheel.ru/gallery

4. Раздел сайта с каталогом и фильтром по коммерческому транспорту replaywheel.ru/en/comerci... не переден.

Задание:

1. Починить админку в РУС версии. Чтобы был список страниц .

2. Доделать админку АНГ версии. Чтобы все переводы можно было править из админки. Сейчас есть только несколько прямых ссылок.

3. Сделать отображение фото в галерее АНГ версии

4. Сделать перевод replaywheel.ru/en/comerci... раздела каталога с фильтром и его внутренних частей replaywheel.ru/commercial... replaywheel.ru/commercial... по типу основного каталога.

Предоплату не даем! Можно поэтапно! Или делаете на вашем сервере и заливаете после оплаты.

От исполнителя нужно:

1. срок

2. стоимость

3. Готов ли работать без предоплаты

4. Есть ли опыт с этой CMS