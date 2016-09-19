Долго грузится слайдер

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки172 просмотра
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http://www.oknastreet.ru/  Слайдер верхний большой долго грузится. 

Нужно сделать что бы грузился быстрее, как и вся страница.

Выдать мне кодом, я сама внесу изменения на сайт.

Пишите стоимость.

7 лет назад
vasilisa1210
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад