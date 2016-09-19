Добавить доп поля для объявлений

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка172 просмотра
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Сайт авто объявлений, надо добавить туда Цвет авто, мощность авто и выбор кузова при выборе модели авто)

Чтобы все эти поля и на фильтре объявлений были и на странице объявления

7 лет назад
bobokhon1998
Шокир 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад