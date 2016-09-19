Нужен вот такой простенький сайт "под ключ". с версткой

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок329 просмотров
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Привет всем!

Нужен сайт вот такой простенький сайт "под ключ". с версткой 

Указывайте ваши расценки или вилку расценок (главная, внутренние), пожалуйста, желательно адекватные:) 

Пример: www.visareg.com.ua

Спасибо за внимание!

7 лет назад
alexlugovskoj
Алексей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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