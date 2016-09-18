Калькулятор стоимости окон

Здравствуйте уважаемые. Прошу прочитать внимательно, автоответы отклоняю! Есть сайт [url=http://iai.kiev.ua/]iai.kiev.ua/[/url] он устраивал заказчиков на все сто. Но появилась необходимость расширить функционал, и ворд пресс (на нем собственно и был этот сайт. с данной задачей не справляется. И так, в ...