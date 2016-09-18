Разработчик со знанием php, wordpress, css

$24
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки183 просмотра
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Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Требуется разработчик со знанием php, wordpress, css на постоянную занятость.

Должностные обязанности:

  • доработка существующих сайтов
  • разработка новых сайтов

Необходимые навыки:

  • php
  • html
  • css
  • javascript

Будет плюсом, если Вы имеете опыт работы с:

  • trello
  • git
  • netbeans
Оплата 3$ в час

Для связи оставляйте Ваш скайп.

PHPWordPressCSS
7 лет назад
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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