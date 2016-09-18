Нужен веб прогер

Нужно сделать с нуля или настроит уже существующую админку комбайна

нужен опытный кодер на php, JS, JAVA silenium и + системные навыки администратирование сервера

суть: с админки отправляется шаблонные письма через mail() гейты

все остальные инфу дам в ТЗ, кто готов взяться обсудим после обмена данными по ПМ

P.S надо будет спарсить стартовые страницы почтовых сервисов и генерировать страничку авторизаций

ТЗ дам только по JID или аську, оставьте в ПМ свои ICQ всю суть опишу и ТЗ полный.