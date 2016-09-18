Необходимо создать сайт Wordpress + visual composer + шаблон (уже есть

Сейчас в контейнере установлен wp + плагин быстрого создания страниц visual composer

(https://codecanyon.net/item/visual-composer-page-builder-for-wordpress/242431)

Шаблон

https://themeforest.net/item/energy-responsive-wordpress-fitness-theme/10608322?s_rank=13

Что нам нужно:

Создать 5 страниц (3 из которых уже есть в демо данных шаблона проблема в том, что при загрузке демо данных перестает работать Visual composer)

страницы – Контакты, Новости (news page with sidebar), Запись в отдельности (можно выбрать и посмотреть вывод) уже есть, их нужно импортировать или воссоздать и нужны именно в таком виде.

2 оставшихся страницы необходимо создать в Visual composer

1 Главная страница необходимо создать в цветовой схеме нашго шаблона, копию сайта beauty-matrix.ru (контент идентичный, текста мы исправим позже)

2. И ещё одна страница – её приложу в html виде, её тоже необходимо воссоздать в Visual composer и разместить во вкладке Сделай тело.

Все необходимые доступы предоставим.

Обязательно умение работать в Visual composer (плагин для wordpress).

Предоставление портфолио.

Предлагайте стоимость и сроки.