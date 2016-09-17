WordPress + WooCommerce. Доработка сайта

Всем привет,

Ссылка на сайт http://dez.tpozalite0.myjino.ru/product/product1/

1. Сейчас фильтр в категории работает только по одному атрибуту "Форма коробки", нужно сделать так-же что бы работал по атрибуту "Размер". Так-же стилизовать немного варианты фильтра, стиль предоставлю.

2. При заказе клиент должен иметь возможность выбрать нужную дату доставки. Для этого необходима функция календаря в формуляре чекаут, либо во время выбора товара. Администратор должен иметь возможность установить в календаре такие параметры, как максимальное количество заказов в день и выходные дни когда отправка не осуществляется.

3. Если кол-во товара 1 2 или 3, то выводить надпись "Осталось кол-во: 1, 2 или 3"

Указывайте пожалуйста скайп