WordPress + WooCommerce. Доработка сайта

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Всем привет,

Ссылка на сайт http://dez.tpozalite0.myjino.ru/product/product1/

1. Сейчас фильтр в категории работает только по одному атрибуту "Форма коробки", нужно сделать так-же что бы работал по атрибуту "Размер". Так-же стилизовать немного варианты фильтра, стиль предоставлю.

2. При заказе клиент должен иметь возможность выбрать нужную дату доставки. Для этого необходима функция календаря в формуляре чекаут, либо во время выбора товара. Администратор должен иметь возможность установить в календаре такие параметры, как максимальное количество заказов в день и выходные дни когда отправка не осуществляется. 

3. Если кол-во товара 1 2 или 3, то выводить надпись "Осталось кол-во: 1, 2 или 3"

Указывайте пожалуйста скайп

WordPressWooCommerce
7 лет назад
evgenisaev
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ega-kirov
36 летЛатвия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$200
3 дня
Не понятный заказчик, вроде и адекватный и общается нормально, делал заказ у себя на сервере, ничего не передавал заказчику, после того, как было сделано и подошел этап оплаты, начал пропадать почему-то.. Изменю отзыв, если все же появится и доделаем до конца. Пока что не рекомендую.
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