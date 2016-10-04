Подключить "Заказ на маркете" к магазину

Веб-программированиеЗавершен1 заявка132 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется интернет-магазин Уберкарте с уже подключенной выгрузкой к Янекс.Маркет. Нужно добавить кнопку "Заказ на маркете": https://yandex.ru/support/partnermarket/purchase/about.xml

7 лет назад
Drude
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Kenars
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
2 дня
Михаил отличный специалист. Разобрался в сложном вопросе и довело дело до конца. Всегда на связи и все понятно объясняет
Превосходный заказчик. Все четко как по задачам так и по оплате. Всем рекомендую.