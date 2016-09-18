Настроить wpgrabber - 10 ссылок

Есть скрипт анализа сайта на yii, требуется его обёртка в дизайн. Есть готовая HTML верстка. Подробности в прикрепленном файле. Пример работы скрипта: blogroot.ru/seo/ Пожалуйста сразу указывайте стоимость и сроки. Для уточнения задания пишите в ЛС.
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Нужно настроить автопубликацию через плагин wpgrabber
нужно будет настроить 10 ссылок!
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