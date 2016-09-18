Настроить wpgrabber - 10 ссылок

Веб-программированиеЗавершен1 заявка167 просмотров
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Нужно настроить автопубликацию через плагин wpgrabber

нужно будет настроить 10 ссылок!

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7 лет назад
chelsea01
29 летАрмения
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$60
5 дней
со скидкой сделал работу... ответил на вопросы... даже не касающиеся заказа... советую!
Отличный заказчик. Чёткая постановка задачи. Был онлайн в течении всего проекта и молниеносно отвечал на возникающие вопросы. Закрываем проект в 23:52 Мск и не смотря на позднее время Армен всё ещё онлайн ;) Моментальная оплата после проверки проекта. Очень рекомендую к сотрудничеству. Пусть не пугает наличие всего лишь двух отзывов. Будем работать далее.
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