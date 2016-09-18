Настроить wpgrabber - 10 ссылок

Отличный заказчик. Чёткая постановка задачи. Был онлайн в течении всего проекта и молниеносно отвечал на возникающие вопросы. Закрываем проект в 23:52 Мск и не смотря на позднее время Армен всё ещё онлайн ;) Моментальная оплата после проверки проекта. Очень рекомендую к сотрудничеству. Пусть не пугает наличие всего лишь двух отзывов. Будем работать далее.