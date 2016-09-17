Парсер объявлений с olx на dle 11.1

Спустя несколько недель, данный заказчик соизволил написать отрицательный отзыв. Лично подтвердив окончание заказа, заплатив оставшуюся сумму сделки. Спустя неделю после завершения заказа, я произвёл багфикс и заказчик получил обновление. [05.10.16, 20:18:43] NeTPaRTiZaN Владислав: в файле config.php [05.10.16, 20:18:45] NeTPaRTiZaN Владислав: $replace_marka = [ 'ГАЗ' => 'gaz', 'УАЗ' => 'uaz', ]; [05.10.16, 20:19:12] Сергей Глущенко: понял [05.10.16, 20:19:15] NeTPaRTiZaN Владислав: ГАЗ и УАЗ я уже подставил для примера [05.10.16, 20:20:09] NeTPaRTiZaN Владислав: изменения затронули 2 файла, api.php и config.php остальные можно не обновлять [05.10.16, 20:20:12] Сергей Глущенко: спасибо [05.10.16, 20:20:36] Сергей Глущенко: есть еще одна работа, но не знаю, сможете ли сделать на дле такое [05.10.16, 20:21:15] NeTPaRTiZaN Владислав: какая? [05.10.16, 20:22:10] Сергей Глущенко: В общем суть работы такая Есть определенное кол-во новостей и есть 3 доп поля h1, h2, h3 в виде списка (в каждой разное кол-во значений) В каждом доп поле есть свои значения (например: текст 1, текст 2, текст 3) Изначально эти все поля пустые в новостях Надо сделать чтоб при добавлении новости, эти все поля автоматически заполнялись, при этом значения следующей новости чтоб не совпадали со значениями предыдущей. Например: Новость 1: h1(Текст 1) + h2(Текст 1) + h3(Текст 1) Новость 2: h1(Текст 1) + h2(Текст 2) + h3(Текст 1) Новость 3: h1(Текст 1) + h2(Текст 3) + h3(Текст 1) Новость 4: h1(Текст 1) + h2(Текст 4) + h3(Текст 2) Новость 5: h1(Текст 1) + h2(Текст 1) + h3(Текст 2) и т.д, Получив последние исправления, уточнил цену следующего заказа, получив ответ что помогу бесплатно, начал постоянно флудить в скайп, у меня к сожалению был завал, хоть решение его задачи и занимает пару минут, я был очень занят и даже не смотрел в скайп что пишет заказчик. По итогу, спустя ещё 2 недели, данный человек пишет отзыв, как ни в чём не бывало, обвиняя непонятно в чём. Предоставил полный лог файл скайпа, где чётко видно как заказчика всё устроило и он начал спрашивать стоимость новой задачи.