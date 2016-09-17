Парсер объявлений с olx на dle 11.1

Есть скрипт анализа сайта на yii, требуется его обёртка в дизайн. Есть готовая HTML верстка. Подробности в прикрепленном файле. Пример работы скрипта: blogroot.ru/seo/ Пожалуйста сразу указывайте стоимость и сроки. Для уточнения задания пишите в ЛС.
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Раздел легковые автомобили. Кто умеет это делать - пишите
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