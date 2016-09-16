Парсер email на php с gmail, yandex, rambler, mail

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок794 просмотра
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Необходимо на php сделать парсер писем с gmail.com, yandex.ru, rambler.ru, mail.ru . Т.е. я указываю например для gmail логин и пароль к почте и загружаю с почтового сервера например только новые письма или например письма за последние 3 дня. Загруженные письма в зависимости от настройки помечаются или не помечаются как прочитанные. 

Письмо загружается и его нужно распарсить. Вытащить техническую информацию, затем сам текст письма и если будут, то приложенные файлы. Все данные письма кроме файлов. Надо сохранить в базу Mysql. 

Что нужно хранить в базе. 

С какого почтового сервера было получено письмо 

С какой почты было загружено письмо 

ID письма на сервере (Индитификатор письма на почтовом сервере) 

Дата получения 

От кого письмо пришло (с какого ящика) 

Тема письма 

Кому было отправлено письмо 

Текст письма в формате Html 

Только текст письма без всяких тегов html (будет использоваться для поиска по тексту письма) 

Приложенные файлы можно сохранять в папки с такой иерархией. Почтовый сервер/дата получения письма/ID письма. Например gmail.com/16.09.2016/25462646/1.jpg Т.е. в текущую папку складываются все файлы вложеные в письмо с такими же названиями файлов как и в письме. 

Вся база имеет кодировку utf-8. Поэтому надо учесть, что если письмо находится в какой то не понятной кодировке, то его надо будет правильно сохранить в нашу базу. Что бы не было всяких не понятных символов. Это же касается и названия файлов. 

Красоту никакую не надо наводить. Простинький интерфейс и главное, что бы все работало. Наверное нужен какой то прогресс бар для определения сколько еще будет осуществляться загрузка писем. 

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PHP
7 лет назад
Jonnikp
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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