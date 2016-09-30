Необходимо реализовать бизнес-процесс для отмены ЗРС на отпуск на корпортале. Согласование идет по оргсхеме, есть отдельно описанные условия, на кого должно идти согласование. Подробное описание БП - во вложении
Очистка заражённых файлов сайта от вредоносного кода
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На одном хостинге TimeWeb были заражены 7 сайтов на WordPress. Необходимо выявить весь вредоносный код и удалить его с аккаунта, найти уязвимость. Необходимые логи хостинг-провайдер предоставит.
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