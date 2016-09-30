Очистка заражённых файлов сайта от вредоносного кода

Веб-программированиеЗавершен9 заявок156 просмотров
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На одном хостинге TimeWeb были заражены 7 сайтов на WordPress. Необходимо выявить весь вредоносный код и удалить его с аккаунта, найти уязвимость. Необходимые логи хостинг-провайдер предоставит. 

7 лет назад
akrasikova
Алёна 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$40
1 день
Очень исполнительный, ответственный и быстрый. Наш спаситель! Рада, что теперь есть на примете такой специалист. Буду рекомендовать.
сотрудничеством доволен! рекомендую!
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