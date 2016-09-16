Написать парсер легкий

Здравствуйте!

Есть сайт объявлений, вообщем надо парсить одну категорию продажа авто, тут главное когда добавляется объявления на сайт сразу получить письмо со ссылкой и тайталам на указанную почту в парсере!

Категория парсинга Voitures Occasion : Toute la France (обращайте внимание на настроек категорий, при возможности чтобы письмо пришло когда машину добавили в эту категорию, кратко скажу, тут нужно чтобы первым узнали о продаже машин!)

все остальное по скайпу

https://www.leboncoin.fr/voitures/offres/picardie/occasions/?th=1&parrot=0&pe=7&rs=2003&fu=2&gb=1