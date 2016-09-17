Парсинг сайта

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок399 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо спарсить все объекты (только Россия) с сайта airbnb.ru

Информация, которая нужна с каждой страницы: заголовок, регион, город, адрес, одно фото, описание объекта, отзывы (имя, текст, дата поездки).

Отзывы должны быть отдельно (с меткой к какому объекту он привязан).

Результат должен быть представлен в виде базы данных.

Просьба при отклике писать стоимость данной работы.

Парсинг сайта
7 лет назад
shnidmantvil
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • К ИМ на joomla надо подвязать сервис дозвона к отправке заказов.

    Добрый день! Есть маленькое ТЗ по инт.магу at5.su Суть: надо реализовать функцию автодозвона через сервис uptocall.ru в момент поступления заказа. Должно быть так: 1. Клиент отправил заказ со своим номером телефона. 2. В этот момент ИМ передаёт на сервис ...

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер товара

    С сайта russia-stamps.com необходимо осуществить парсинг всего опубликованного товара. На выходе необходимо получить [list][*]CSV-файл в кодировке WIN1251[*]Архив фотографий попапочный (каждая фотография соответствует названию артикула) [/list] А теперь подробнее. [b]CSV-файл должен содержать столбцы:[/b][list][*]Столбец 1 - полный путь категории, где лежит ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Не работает Chronoforms на Joomla

    Установил вот сюда http://viber24.com Но не работает. Может плохую версию Chronoforms поставил, может настроил не правильно. Надо сделать вот такую форму http://viber24.biz.ua/index.php/order Если есть компонент лучше, чем Chronoforms, также готов рассмотреть.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Выполнить доработку сайта на PHP

    Выполнить доработку сайта на PHP. Стиль кода очень простой и профессионал очень быстро разберется. 1.      Добавить новые разделы в админку 2.      Исправить ошибки в дизайне и в функциях 3.      Создать структурированные данные путем добавления разметки HTML на страницы ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка модулей процессинга

    $300

    В команду разработчиков требуются опытные PHP программисты на долгосрочное сотрудничество. Проект: Разработка модулей процессинга (подключения к платежному шлюзу) для известных движков магазинов. Спецификация и действующие образцы плагинов в наличие. Оказываем информационную и консультационную поддержку. Оплата достойная. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Собрать страницу в конструкторе WP

    $20

    Всем привет. Необходимо собрать новую главную страницу в конструкторе WP Тема куплена, по этому в ней есть все необходимые модули, а так же и другие темы для понимания какой модуль где будет. Сайт работает уже давно, но необходимо ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Почистить сайт на WordPress от взлома (бэкдор)

    Добрый день, у нас такая проблема, есть два сайта на WordPress и один и второй постоянно подвергаются взломам (оба на одном сервере), разрабатывались они одновременно по одной тематике.   Больше всего мы грешим на шаблон (но уверенности ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить новое поле к продукту

    Версия Prestashop 1.6.1.4 работа заключается в добавлении поля Гарантия (обычное, текстовое, 255 знаков). Поле должно в админке отображаться на вкладке Информация. Значение из него должно сохраняться в таблицу ps_product_lang в поле warranty. Насколько я понял, добавление поля влечет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад