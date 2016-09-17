Парсинг сайта

Добрый день! Есть маленькое ТЗ по инт.магу at5.su Суть: надо реализовать функцию автодозвона через сервис uptocall.ru в момент поступления заказа. Должно быть так: 1. Клиент отправил заказ со своим номером телефона. 2. В этот момент ИМ передаёт на сервис ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо спарсить все объекты (только Россия) с сайта airbnb.ru
Информация, которая нужна с каждой страницы: заголовок, регион, город, адрес, одно фото, описание объекта, отзывы (имя, текст, дата поездки).
Отзывы должны быть отдельно (с меткой к какому объекту он привязан).
Результат должен быть представлен в виде базы данных.
Просьба при отклике писать стоимость данной работы.
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