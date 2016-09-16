Настройка и редактирование корзины в magento

Добрый день! Есть маленькое ТЗ по инт.магу at5.su Суть: надо реализовать функцию автодозвона через сервис uptocall.ru в момент поступления заказа. Должно быть так: 1. Клиент отправил заказ со своим номером телефона. 2. В этот момент ИМ передаёт на сервис ...