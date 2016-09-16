Настройка и редактирование корзины в magento

Добрый день! Есть маленькое ТЗ по инт.магу at5.su Суть: надо реализовать функцию автодозвона через сервис uptocall.ru в момент поступления заказа. Должно быть так: 1. Клиент отправил заказ со своим номером телефона. 2. В этот момент ИМ передаёт на сервис ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить корзину. Не работает кнопка увеличения и уменьшения числа товара в корзине, когда нажимаешь редактировать корзину. ну и настроить красивое отображение таблицы.
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Друзья, у меня программист умер, срочно нужна помощь! Прикрепляю лист с последними корректировками. Все вопросы по проекту задавайте - отвечу, все отправлю. Работы на 8 часов. Сайт: pizza.foxunion.ru Оплата поэтапная за каждый выполненный пункт.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
2 задачи: 1. Настройка бесплатного шаблона по ТЗ. 2. Перенос контента путем парсинга с сайта, который на голом HTML (выкачан из вебархива). ТЗ во вложении. Пишите цены и сроки. Оставляйте скайп.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить отображение модуля "Сопутствующие" для rosa-secret.ru. Правки в коде. Joomla! 3.6, VirtueMart 3 Демо товар здесь [u]http://www.rosa-secret.ru/genskie-kupalniki/fioletovyj-super-mini-bikini-ipanema[/u] Нужно чтобы модуль "сопутствующие" на 100% был как модуль "недавно просмотренные" (кроме полосы прокрутки) 1. убрать рамку вокруг сопутствующих 2. размеры фото 3. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на котором стоит возможность выбрать из нескольких опции конечную конфигурацию. Надо пояснить как сформировывается расчет и по возможности вынести значения отдельно. там просто изменяется цена от количества + скидки... короче разъяснить, что откуда и куда. + расширить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
общем история такая нужно взять iframe по адресу и из всей формы мне нужно чтобы рядом стояло поле для ввода номера и кнопка стилизовання под мой сайт. сам iframe не должен показываться.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт – brandsale.uz Движок – вордпресс, для интерфейся используется тема. Проблемы: 1. Подключить модуль для импорта с CSV/XLS 2. Небольшие работы по фронтэнду: нужно будет поменять тексты (в шаблонах), перекрасить что-нибудь и т.д. 3. Исправить внутренние ошибки с темой/wordpress'ом В ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
http://2016.godance.tv 1)Здесь участники оставляют заявки 2)Они приходят на почту 3)мы вводим в скрипт и они появляются в http://2016.godance.tv/nominants/ ПРичем сейчас реализовано через пользователей вордпресс а надо Чтобы была в админке табличка с участниками НОМЕР - ФИО - ТЕЛ - email - ССЫЛКА ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать сервис (сайт) онлайн бронирования номеров в отелях, апартаментов, столиков в ресторанах в Украине. Основные требования к исполнителю: 1) Опыт успешной разработки подобных проектов. 2) Территориально находиться в Украине (предпочтительно в Киеве). 3) Желательно, команда или студия, так ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $70
Необходимо доработать сайт на Wordpress премиум теме Superlist (в основном разобраться в документации и все верно настроить) + не большие доработки по теме. Более детальное описание тут: [url=http://goo.gl/8jY8jd]goo.gl/8jY8jd[/url] Необходим человек, который хорошо разбирается в Wordpress и понимает что ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад