Java script пояснение и добавить несколько значений

Есть сайт на котором стоит возможность выбрать из нескольких опции конечную конфигурацию.

Надо пояснить как сформировывается расчет и по возможности вынести значения отдельно.

там просто изменяется цена от количества + скидки...

короче разъяснить, что откуда и куда.

+ расширить границу: сейчас с 25 идет, а сделать с 1, т.е. ввести еще одну проверку.

так же в зависимости от количества и цвета меняется картинка. Так как увеличилось граница, то и картинок больше.

в целом объяснить как происходит формирование этих картинок (что бы можно было их менять)

Цена и сроки.