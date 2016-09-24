Java script пояснение и добавить несколько значений

Веб-программированиеЗавершен3 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на котором стоит возможность выбрать из нескольких опции конечную конфигурацию.

Надо пояснить как сформировывается расчет и по возможности вынести значения отдельно.

там просто изменяется цена от количества + скидки...

короче разъяснить, что откуда и куда.

+ расширить границу: сейчас с 25 идет, а сделать с 1, т.е. ввести еще одну проверку.

так же в зависимости от количества и цвета меняется картинка. Так как увеличилось граница, то и картинок больше.

в целом объяснить как происходит формирование этих картинок (что бы можно было их менять)

Цена и сроки. 

7 лет назад
westgr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ne0z
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
42 отзыва(-4)
7 лет назад
$5
1 день
Сергей справился с поставленой задачей и даже немного больше сделал. Исправлял и дополнял после выполнения работы. планирую обратится повторно с другими работами с JS
отличный заказчик
  • Похожие заказы

  • Доделать сайт на wordpress

    Друзья, у меня программист умер, срочно нужна помощь! Прикрепляю лист с последними корректировками. Все вопросы по проекту задавайте - отвечу, все отправлю. Работы на 8 часов. Сайт: pizza.foxunion.ru Оплата поэтапная за каждый выполненный пункт.

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка шаблона и перенос контента парсинга на Вордпрес

    2 задачи: 1. Настройка бесплатного шаблона по ТЗ. 2. Перенос контента путем парсинга с сайта, который на голом HTML (выкачан из вебархива). ТЗ во вложении. Пишите цены и сроки. Оставляйте скайп.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка отображения модуля "Сопутствующие" VirtueMart 3

    Необходимо настроить отображение модуля "Сопутствующие" для rosa-secret.ru. Правки в коде. Joomla! 3.6, VirtueMart 3  Демо товар здесь [u]http://www.rosa-secret.ru/genskie-kupalniki/fioletovyj-super-mini-bikini-ipanema[/u] Нужно чтобы модуль "сопутствующие" на 100% был как модуль "недавно просмотренные" (кроме полосы прокрутки)  1. убрать рамку вокруг сопутствующих  2. размеры фото  3. ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • ВордПресс

    Есть сайт – brandsale.uz  Движок – вордпресс, для интерфейся используется тема.  Проблемы:  1. Подключить модуль для импорта с CSV/XLS  2. Небольшие работы по фронтэнду: нужно будет поменять тексты (в шаблонах), перекрасить что-нибудь и т.д.  3. Исправить внутренние ошибки с темой/wordpress'ом В ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать wordpress

    http://2016.godance.tv 1)Здесь участники оставляют заявки 2)Они приходят на почту 3)мы вводим в скрипт и они появляются в http://2016.godance.tv/nominants/ ПРичем сейчас реализовано через пользователей вордпресс а надо Чтобы была в админке табличка с участниками НОМЕР - ФИО - ТЕЛ - email - ССЫЛКА ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сервиса онлайн бронирования

    Необходимо разработать сервис (сайт) онлайн бронирования номеров в отелях, апартаментов, столиков в ресторанах в Украине.  Основные требования к исполнителю:  1) Опыт успешной разработки подобных проектов. 2) Территориально находиться в Украине (предпочтительно в Киеве). 3) Желательно, команда или студия, так ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка и доработка сайта на Wordpress

    $70

    Необходимо доработать сайт на Wordpress премиум теме Superlist (в основном разобраться в документации и все верно настроить) + не большие доработки по теме.  Более детальное описание тут: [url=http://goo.gl/8jY8jd]goo.gl/8jY8jd[/url]  Необходим человек, который хорошо разбирается в Wordpress и понимает что ...

    WordPressДоработка сайта на WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг контактов сайтов и ДубльГис

    [b]Необходимо спарсить следующую информацию: [url=http://azur.ru/]http://azur.ru/[/url] (название+сайт+телефон+email) 2gis.ru (название+сайт+телефон+email)  только Новороссийск и Сочи[/b] Все вопросы - потенциальном исполнителю. Оплата обсуждается.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Вордпресс

    Необходимо сделать правки и добавить несколько новых вещей  на сайте вордпресс – masterovoy.com.ua  Правки не сложные по факту, но есть проблемы в коде самого сайта  (говорят, там он неправильно написан)  Прикрепил документ правок.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад