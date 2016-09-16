Доделать сайт на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок198 просмотров
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Друзья, у меня программист умер, срочно нужна помощь! Прикрепляю лист с последними корректировками.

Все вопросы по проекту задавайте - отвечу, все отправлю.

Работы на 8 часов.

Сайт: pizza.foxunion.ru

Оплата поэтапная за каждый выполненный пункт.

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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