Программные правки на сайт DLE

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки140 просмотров
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СЕО компания, занимающаяся продвижением сайта предоставила т.з. на программные правки (в приложении). Нужен программист с опытом данных работ. Если готовы взяться прошу назвать стоимость и сроки работы.

7 лет назад
Max_Freeman
Максим 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад