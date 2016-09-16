Лендинг пейдж

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок150 просмотров
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Сделать лендинг пейдж по готовому макету. Бюджет 20000 р. Сайт будет на битриксе.  Всё будет прокручиваться наподобие сайта http://www.ok-studios.de/home/

каталог разворачиваться

7 лет назад
Alex167
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад