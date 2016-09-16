Доработки сайта на Joomla

$60
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки130 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется внести изменения в работающий сайт на Joomla:

- Поправить съехавшую верстку в шапке

- Доработать мобильную версию, тоже верстка

- Изменить оформление страницы корзины, стр. оформления заказа

- И ряд других небольших  изменений

Макеты в psd будут предоставлены. 

Подробное тз тут https://goo.gl/sh6Z7N

Оно выглядит большим т.к. там все подробно.

Выбираю по отзывам в вашем профиле, без опыта работы с джумлой прошу не делать ставок. 

Оплата переводом на карту российского банка или на Яндекс кошелек.

Готов доплатить за скорость и качество работы.

Joomla
7 лет назад
Neoncobra
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад