Отремонтировать регистрацию пользователей на сайте на Wordpress

Для новой интернет-аптеки нужен каталог товаров на основании какой-либо существующей интернет-аптеки. Желаемые сайты-доноры (на выбор): [url=https://www.add.ua/]https://www.add.ua[/url] - этот хороший пример, потому как там есть некоторые характеристики. [url=http://www.apteka24.ua/]http://www.apteka24.ua[/url] [url=http://receptika.ua/]http://receptika.ua[/url] [url=https://apteka911.com.ua/]https://apteka911.com.ua[/url] [url=https://paniapteka.ua/]https://paniapteka.ua[/url] Что нужно иметь на выходе: [list][*]ссылка товара[*]название товара[*]артикул[*]бренд[*]цена[*]категория / подкатегория / под-подкатегория (если возможно)[*]описание[*]изображения ...