Написать JS код показа виджета подписки и сбора статистики

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать JavaScript код, осуществляющий сбор статистики, обмен данными с внешним сервисом, демонстрацию и обработку формы подписки (см. ТЗ).

Требования к кандидату: нужен опытный спец.Требования к работе: в ТЗ + возможность дальнейшей поддержки / доработки кода.

Сороки: функционирующий код в течении одной рабочей недели, финальный результат в течении следующей.Предоплата: 30% или работа через безопасную сделку.Бюджет: обсудим.

7 лет назад
69studio
Иван 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад