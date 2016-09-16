Необходимо, чтобы выбранный город при сохранении профиля не исчезал

Добрый день. Сайт на DLE. Есть список городов, создал дополнительное поле в профиле, добавил поле при регистрации, в профиль.

То есть при редактировании профиля я вижу выбранные город, допустим меняю информацию о себе и сохраняю. После сохранения выбранный город исчезает. Надо сделать так, чтобы выбранный город не исчезал. Делалось без учета {xfields} так как на сайте разные группы и разные поля для регистрации.

Пишите цену и сроки, если это вообще возможно. Оплата по факту