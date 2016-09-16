Необходимо, чтобы выбранный город при сохранении профиля не исчезал

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Добрый день. Сайт на DLE. Есть список городов, создал дополнительное поле в профиле, добавил поле при регистрации, в профиль. 

То есть при редактировании профиля я вижу выбранные город, допустим меняю информацию о себе и сохраняю. После сохранения выбранный город исчезает. Надо сделать так, чтобы выбранный город не исчезал. Делалось без учета {xfields} так как на сайте разные группы и разные поля для регистрации.

Пишите цену и сроки, если это вообще возможно. Оплата по факту

7 лет назад
serg91100
Сергей 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад